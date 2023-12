ΟΗΕ: Τα ρωσικά πλήγματα δείχνουν την τρομερή πραγματικότητα που ζει η Ουκρανία - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Η Μόσχα εκτόξευσε 110 πυραύλους

Η Μόσχα εξαπέλυσε 110 πυραύλους στην Ουκρανία, οι περισσότεροι από τους οποίους καταρρίφθηκαν, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του επίσης στο X, σημειώνοντας ότι "σήμερα η Ρωσία χρησιμοποίησε σχεδόν όλα τα είδη όπλων του οπλοστασίου της".

"Καιρό έχουμε να δούμε τόσο κόκκινο στις οθόνες μας", σημείωσε παράλληλα ο Γιούρι Ιγκνάτ, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αρχικά κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), το οποίο ακολουθήθηκε από πυραύλους, διευκρίνισε.

Γενικός αεροπορικός συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί προηγουμένως γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος σε όλη τη χώρα.

Alleged missile launches by Russian fascists off of the coast of Crimea this morning. Today appears to be the largest attack on Ukraine to date in terms of the number of missiles & drones launched concurrently. Made possible by collaborators in the West delivering microchips. pic.twitter.com/4CkqoC7DBV