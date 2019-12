Οικογένειες από τη ΛΔ Κονγκό προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη εναντίον τεχνολογικών κολοσσών - Τι καταγγέλλουν

ΠΗΓΗ-ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Το κοβάλτιο είναι σπάνιο μέταλλο, κρίσιμο για την κατασκευή των μπαταριών ιόντων λιθίου που αξιοποιούν τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές, ή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως οι συνθήκες εξόρυξης και εμπορικής διάθεσής του στη ΛΔ Κονγκό, τη χώρα που κατατάσσεται στην πρώτη θέση του καταλόγου των κρατών που το εξάγουν παγκοσμίως, προκαλούν έντονες διαμαρτυρίες.

«Η εκρηκτική ανάπτυξη του τομέα των τεχνολογιών οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη της ζήτησης κοβαλτίου», σημείωσε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Όμως το κοβάλτιο εξορύσσεται και διατίθεται στη ΛΔ Κονγκό υπό συνθήκες αντάξιες της «λίθινης εποχής, εξαιρετικά επικίνδυνες», καθώς γίνεται από «παιδιά, τα οποία πληρώνονται ένα ως δύο δολάρια την ημέρα», για «έξι ημέρες την εβδομάδα», προκειμένου να εξασφαλίζεται σε φθηνή τιμή η πρώτη ύλη που αξιοποιείται στα «γκάτζετ που κατασκευάζονται από ορισμένες από τις πιο πλούσιες εταιρείες του κόσμου», συνεχίζει το κείμενο.

"Apple, Google, Tesla and Microsoft are among firms named in a lawsuit seeking damages over deaths and injuries of child miners in the Democratic Republic of Congo.

The case has been filed by the International Rights Advocates on behalf of 14... https://t.co/SNkY7K3Isi