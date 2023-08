Οκλαχόμα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ Λυκείων – Αναφορά για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες-ΒΙΝΤΕΟ

Με 3:56 να απομένει για το τρίτο δεκάλεπτο και την Del City να προηγείται με 34-25, πολλοί πυροβολισμοί ακούστηκαν σε όλο το γήπεδο. Παίκτες και επίσημοι έτρεξαν έξω από το γήπεδο, ενώ άλλοι ξάπλωσαν στο γήπεδο και στις εξέδρες!

Η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από άγνωστο αριθμό ατόμων στον αγώνα περίπου στις 22:30, ανέφερε νωρίς το Σάββατο η αρχηγός της αστυνομίας του Choctaw, Kelly Marshall.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι τουλάχιστον ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολήθηκε από έναν αστυνομικό της Del City εκτός υπηρεσίας.

Φαίνεται ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένας μαθητής που χτυπήθηκε στον μηρό νοσηλεύεται και αφέθηκε ελεύθερος, είπε η Μάρσαλ.

Ένα άλλο άτομο που τράπηκε σε φυγή από τους πυροβολισμούς επίσης νοσηλευόταν για πιθανό σπασμένο πόδι ενώ προσπαθούσε να φύγει από το γήπεδο, είπε η Μάρσαλ.

Δεν υπήρχαν άλλες λεπτομέρειες για τα άλλα θύματα και κάποιος που η αστυνομία ήθελε να ανακρίνει, που περιγράφεται ως άνδρας με γκρι κουκούλα, δεν είχε εντοπιστεί όταν η Μάρσαλ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο γήπεδο.

Η κομητεία της Οκλαχόμα έσπευσε για να βοηθήσει και να διεκπεραιώσει την έρευνα για τους πυροβολισμούς που εμπλέκονται και αστυνομικοί όπως είπαν στους δημοσιογράφους τόσο η Μάρσαλ όσο και ο αρχηγός της αστυνομίας της Ντελ Σίτι, Λόιντ Μπέργκερ.

Ο Μπέργκερ είπε ότι τουλάχιστον δύο και ίσως τρεις αξιωματικοί της Ντελ Σίτι εκτός υπηρεσίας είχαν ταξιδέψει με την ομάδα του γυμνασίου στον αγώνα για να παρέχουν ασφάλεια.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο είναι ότι εμπλέκεται ένας αξιωματικός της Del City», είπε ο Berger. “Δούλευαν ασφάλεια για εκείνη την πλευρά του παιχνιδιού. Οι αξιωματικοί μας θα πάρουν καταθέσεις από την κομητεία της Οκλαχόμα.”

“Οι αναφορές που λάβαμε αναφέρουν ότι υπήρξαν δύο πυροβολισμοί. Έχουμε πολλές καταθέσεις μαρτύρων που πρέπει να πάρουμε”, είπε η Μάρσαλ, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία της ζητά από όποιον έχει πληροφορίες για το τι συνέβη να επικοινωνήσει με την αντιπροσωπεία της μέσω του γραφείου αποστολής της κομητείας της Οκλαχόμα.

“Μισώ αυτό που συνέβη. Και οι δύο έχουμε σπουδαίους μαθητές. Και οι δύο έχουμε υπέροχες πόλεις για τις οποίες εργαζόμαστε και προστατεύουμε”, είπε η Μάρσαλ.

Μεταξύ Choctaw και Del City, υπήρχαν τουλάχιστον επτά αξιωματικοί που παρείχαν ασφάλεια στο παιχνίδι.

Ο Έφορος των Σχολείων Choctaw-Nicoma Park, Ντέιβιντ Ριντ και ο Έφορος των Σχολείων Mid-Del, Rick Cobb, εξέδωσαν κοινή δήλωση μετά το περιστατικό.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας απευθύνονται σε όλους τους πληγέντες από το αποψινό περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση. “Και οι δύο περιφέρειες εργάζονται από κοινού με την αστυνομική παρουσία από το Choctaw, το Del City και την κομητεία της Οκλαχόμα σε μια συνεχιζόμενη έρευνα. Η αστυνομία θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες μόλις γίνουν διαθέσιμες.”

From the Skordle broadcast… shots fired at Del City vs. Choctaw game #okprepspic.twitter.com/6tY0pJxMmd