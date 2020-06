Oξύνεται η ένταση Βόρειας και Νότιας Κορέας - Eικόνες από την ανατίναξη του γραφείου διασύνδεσης των δύο χωρών - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-dpa

"Η λύση στην τρέχουσα κρίση μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, η οποία προκλήθηκε από την ανικανότητα και την ανευθυνότητα των νοτιοκορεατικών αρχών, είναι αδύνατη και (η κρίση) μπορεί να τερματιστεί μόνο όταν (η Σεούλ) πληρώσει το προσήκον τίμημα", πρόσθεσε το KCNA.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ επέκρινε τον Μουν και σε ακόμη μία ανακοίνωση που μετέδωσε το KCNA, κατηγορώντας τον ότι δεν κατάφερε να εφαρμόσει τις συμφωνίες του 2018 και ότι έχει καταστήσει τις διακορεατικές σχέσεις "μαριονέτα των ΗΠΑ".

Η όξυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών άρχισε με αφορμή Βορειοκορεάτες αποστάτες στη Νότια Κορέα, οι οποίοι στέλνουν στη χώρα τους προπαγανδιστικό υλικό εναντίον του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ και τρόφιμα.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα, με την ευκαιρία της 20ής επετείου από την πρώτη διακορεατική σύνοδο, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του που οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με τις ΗΠΑ και οι διακορεατικές σχέσεις δεν έχουν σημειώσει τις προόδους που ήλπιζε, όμως ζήτησε από την Πιονγκγιάνγκ να τηρήσει τις ειρηνευτικές συμφωνίες και να επιστρέψει στον διάλογο.

Από την πλευρά του ο βορειοκορεατικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και πάλι στρατιωτικά γυμνάσια στη μεθοριακή ζώνη και ότι προετοιμάζεται να ρίξει φυλλάδια στη Σεούλ.

Δυτικές πρωτεύουσες εξέδωσαν χθες εκκλήσεις για ηρεμία μετά την ανατίναξη από την Πιονγκγιάνγκ του γραφείου σύνδεσης με τη Σεούλ, το οποίο δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στη βορειοκορεατική πόλη Κεσόνγκ και αποτελούσε σύμβολο της αποκλιμάκωσης της έντασης που επιτεύχθηκε εκείνη τη χρονιά στη χερσόνησο.

NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.

North Korea demolished the office at approximately 2:50 p.m. on Tuesday.

MORE HERE: https://t.co/gsKpEz8Mhipic.twitter.com/SwIlaljM50