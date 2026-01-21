Όλα όσα δήλωσε ο Τραμπ στην Συνέντευξη Τύπου: Τι είπε για Γροιλανδία, ΝΑΤΟ και για Ερντογάν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης (20/01) ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους στην προεδρία των ΗΠΑ, μιλώντας επί παντός επιστητού: από τη Γροιλανδία και το μεταναστευτικό, μέχρι τη Βενεζουέλα και το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ αποκάλυψε αρχικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο προκειμένου να την εμπλέξουν στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Είχα πολύ αρνητική άποψη για τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα την αγαπώ. Συνεργάζονται πολύ καλά μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

«Και μια απίστευτα ωραία γυναίκα έκανε κάτι πολύ απίστευτο, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες. Συζητάμε μαζί της και ίσως μπορέσουμε να την εμπλέξουμε με κάποιο τρόπο. Θα μου άρεσε πολύ να το κάνουμε αυτό, Μαρία, ίσως μπορέσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Τραμπ: Θα διαπιστώσετε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για τη Γροιλανδία

(AP Photo/Alex Brandon)

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το μέλλον του νησιού που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» στον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αρνούμενος να αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταλάβει το νησί της Αρκτικής με τη βία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και εμάς, αλλά το χρειαζόμαστε [το νησί της Γροιλανδίας] για λόγους ασφαλείας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συμμαχία δεν θα ήταν πολύ ισχυρή χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πού μπορεί να φθάσει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απάντησε: «Θα το διαπιστώσετε».

Ανέφερε επίσης πως «έχουμε προγραμματίσει αρκετές συναντήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας» στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά».

Μιλώντας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των επιλογών του. Παρουσίασε φωτογραφίες συλληφθέντων στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για «εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες», βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς.

«Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.

Όσον αφορά τους δασμούς που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, είπε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητά τους, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Τραμπ: Θα διαπιστώσετε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για τη Γροιλανδία

Documents lie on the briefing room floor as President Donald Trump speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Επανέλαβε πως θεωρεί ότι κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από ό,τι ο ίδιος. «Νομίζω πως θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (του ΝΑΤΟ) για αυτό», συμπλήρωσε.

Ακολούθως, είπε πως «δαπανούμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα σπεύσουμε να τους στηρίξουμε (σ.σ. σε περίπτωση ανάγκης). Αλλά πραγματικά αμφιβάλλω εάν θα έκαναν το ίδιο για εμάς».

Τραμπ: Θα διαπιστώσετε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για τη Γροιλανδία

(Photo by SAUL LOEB / AFP)

Απαντώντας σε ερώτηση για το «ιδιωτικό μήνυμα» που του έστειλε ο Μακρόν και στο οποίο του πρότεινε μια έκτακτη συνάντηση των G7 στο Παρίσι για την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παραστεί, αν και ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε νωρίτερα ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι την Τρίτη θα έχει μια «πολύ σημαντική τηλεφωνική συνδιάλεξη» με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «συμπαθεί πολύ» τον Τούρκο ηγέτη.

«Έχω μια πολύ σημαντική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συμπαθώ, τον συμπαθώ πολύ», δήλωσε ο Τραμπ.

