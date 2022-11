Ολένα Ζελένσκα: «Σύντομα θα είναι ελεύθερη ολόκληρη η Ουκρανία»

«Δική μας. Πόση πολλή δύναμη σε αυτή τη λέξη. Χιλιάδες κάτοικοι της Χερσώνας στους δρόμους, συναντούν τους υπερασπιστές με μπλε και κίτρινες σημαίες - ένα βίντεο που φέρνει δάκρυα στα μάτια κάθε Ουκρανού σήμερα. Οι δικοί μας είναι σπίτι. Η Χερσώνα είναι ελεύθερη. Σύντομα, όλη η Ουκρανία θα είναι ελεύθερη», αναφέρει.

"Ours". How much power is in this word. Thousands of people on Kherson streets meet their defenders with blue and yellow flags – footage that bring tears to the eyes of every Ukrainian today. Ours are at home. Kherson is free. Soon the whole ???? will be free. pic.twitter.com/tDu8zrK0ec