Ιβηρική: Σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο προκάλεσε το ολικό μπλακ άουτ - BINTEO - Real.gr

Εικόνες χάους σε Μαδρίτη και Λισαβόνα.

Τεράστια προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει η Ισπανία και η Πορτογαλία, καθώς υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος. Τμήματα της Γαλλίας φαίνεται επίσης να έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με αναφορές ισπανικών μέσων ενημέρωσης.

Αιτία φέρεται να είναι ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία, κατά το οποίο λόγω των ακραίων μεταβολών στη θερμοκρασία στο εσωτερικό της χώρας προκλήθηκαν ανώμαλες ταλαντώσεις στις γραμμές πολύ υψηλής τάσης (400 KV, ανακοίνωσε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει «σε αυτό το στάδιο» ότι το μπλακάουτ που πλήττει την Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Οι διαχειριστές του δικτύου των δύο χωρών προσπαθούν να βρουν την αιτία της βλάβης και να αποκαταστήσουν την τροφοδοσία» ανέφερε ο Κόστα. «Δεν υπάρχει ένδειξη κυβερνοεπίθεσης σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I am in touch with @sanchezcastejon and @LMontenegro_PT about the widespread power outages in Spain and Portugal today.

Grid operators in both countries are working on finding the cause, and on restoring the electricity supply.

At this point, there are no indications of any…

— António Costa (@eucopresident) April 28, 2025