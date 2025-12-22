Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στην πόλη Νούνσπετ – Τουλάχιστον εννέα τραυματίες - Real.gr

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.
Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.
9 injured (3 serious) after car plows into crowd at Nunspeet, NL light parade on Elburgerweg ~7PM.
Police: No intent, accident; probe ongoing. Mass ambulances, helis on scene. Lichtjestour halted. #Nunspeet #Netherlands #lichtjesparade pic.twitter.com/1q6wZ8GtD1
— GeoTechWar (@geotechwar) December 22, 2025
«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».