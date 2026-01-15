Ολλανδία και Φινλανδία προστίθενται στις χώρες που στέλνουν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία - Real.gr

Η Ολλανδία και η Φινλανδία προστέθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες που ανακοινώνουν ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, με φόντο τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το υπό δανική κυριαρχία νησί της Αρκτικής.

«Η ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής (συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας) είναι στρατηγικής σημασίας για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπενς Μπρέκελμανς σε ανακοίνωσή του.

«Γι’ αυτό η Ολλανδία συμμετέχει, μαζί με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, σε κοινή αποστολή αναγνώρισης στη Γροιλανδία στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής άσκησης στην Αρκτική», πρόσθεσε. «Το υπουργείο Άμυνας θα στείλει έναν αξιωματικό του ναυτικού», διευκρίνισε ο Μπρέκελμανς.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας ανακοίνωσε πως θα στείλει δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς συνδέσμους στη Γροιλανδία για να διερευνήσουν πιθανές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι ανακοινώσεις του Άμστερνταμ και του Ελσίνκι ακολουθούν τις αντίστοιχες της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Νορβηγίας, χώρες που έχουν επίσης ανακοινώσει την ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού σε αυτή την περιοχή της Αρκτικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ