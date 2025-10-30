Ολλανδία - Ρομπ Γέτεν: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, λέει ο αρχηγός του D66 - Real.gr

Quantcast
Ολλανδία – Ρομπ Γέτεν: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, λέει ο αρχηγός του D66

13:45, 30/10/2025
Το μεγαλύτερο κόμμα που προέκυψε από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία πρέπει να έχει την πρωτοβουλία στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του κεντρώου D66 Ρομπ Γέτεν.

Με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες. το κόμμα του Γέτεν και το αντιισλαμικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς έρχονταν νωρίς σήμερα το πρωί ισόπαλα, καθώς οι προβολές δείχνουν ότι θα πάρουν από 26 έδρες στην 150μελή κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

“Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να έχει την πρωτοβουλία”, είπε ο Γέτεν το πρωί μετά τις εκλογές και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο για τον Βίλντερς να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Τα συστημικά κόμματα από την αριστερά μέχρι την δεξιά έχουν τις τελευταίες εβδομάδες αποκλείσει την πιθανότητα να συνεργαστούν στη νέα κυβέρνηση με το PVV.

