Ολλανδία: Τα ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων έπαιξε η διάσημη ορχήστρα Γιόχαν Στράους - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα ακούστηκαν σε sold out συναυλία του Ολλανδού βιολονίστα και μαέστρου Αντρέ Ριέ στην Ολλανδία, στο πλαίσιο εορταστικής εμφάνισής του με τη Johann Strauss Orchestra.

Ο Αντρέ Ριέ επέλεξε να εντάξει στο πρόγραμμα της συναυλίας του τα ελληνικά κάλαντα, μπροστά σε κατάμεστο κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, με ερμηνεία από την Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου.

Ως μόνιμο μέλος της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, η Πέτρου ερμηνεύει επίσης στις εμφανίσεις το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο γίνεται δεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το κοινό και έχει σταθερή θέση στο πρόγραμμα των συναυλιών.