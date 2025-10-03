Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ - Real.gr

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ.

Το Δικαστήριο δεν επικύρωσε απόφαση του Εφετείου της Χάγης που απαγόρευσε τον Φεβρουάριο την εξαγωγή εξαρτημάτων των μαχητικών αεροσκαφών F35, αλλά ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να αξιολογήσει η ίδια αν υπάρχει ο κίνδυνος τα εξαρτήματα των αεροσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει στην κυβέρνηση προθεσμία έξι εβδομάδων για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Κατά το ίδιο διάστημα, η εξαγωγή των εξαρτημάτων θα παραμείνει απαγορευμένη.

Με την απόφασή του, το Εφετείο της Χάγης δικαίωσε τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίζουν ότι τα εξαρτήματα αυτά συμβάλλουν στις παραβιάσεις του διεθνούς που διαπράττονται από το Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα.

Το ολλανδικό κράτος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να αποφανθεί ποιος είναι αρμόδιος για την υπόθεση: η δικαιοσύνη ή ο υπουργός.

«Το Εφετείο δεν είχε δικαιοδοσία να αποφανθεί αν η χορήγηση άδειας εξαγωγής δημιουργεί σαφή κίνδυνο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Μάρτιν Πόλακ, αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. «Η ευθύνη αυτή ανήκει στον υπουργό».

Επειτα από την ετυμηγορία του Εφετείου της Χάγης, ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου τροποποίησε την άδεια ώστε να απαγορευθεί η εξαγωγή εξαρτημάτων των F-35 προς το Ισραήλ, όπως ορίζει η απόφαση του Εφετείου, πρόσθεσε ο Μάρτιν Πόλακ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε ότι ο υπουργός πρέπει να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση της κατάστασης εντός έξι εβδομάδων.

«Αν ο υπουργός ορίσει κατά την επαναξιολόγηση ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος τα προϊόντα αυτά εξαγωγής να χρησιμοποιούνται για την διάπραξη κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν μπορεί να επιτρέψει την χρησιμοποίηση της άδειας αυτής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Οσο ο υπουργός δεν λαμβάνει διαφορετική απόφαση, η άδεια θα συνεχίσει να εφαρμόζεται με την σημερινή της μορφή και η εξαγωγή εξαρτημάτων των F-35 προς το Ισραήλ δεν θα επιτρέπεται».

Τον Ιούνιο, το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε προσφυγή οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της βρετανικής κυβέρνησης με στόχο να μπλοκάρουν τις εξαγωγές εξαρτημάτων των F-35 που χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα.