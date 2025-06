Ολλανδία: Xιλιάδες διαδηλωτές στην Χάγη καλούν την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της «γενοκτονίας» στη Γάζα - Real.gr

Ντυμένοι στα κόκκινα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά, κατέβηκαν σε δρόμους στην Χάγη σήμερα για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους κατά την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, απαιτώντας από την ολλανδική κυβέρνηση να λάβει περισσότερα μέτρα κατά αυτού που οι διαδηλωτές αποκάλεσαν «γενοκτονία» στη Γάζα.

Η δεύτερη μεγάλη διαδήλωση που γίνεται μέσα σε ένα μήνα προσέλκυσε περίπου 150.000 άτομα στη Χάγη, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Η αστυνομία δεν έδωσε εκτίμηση για το μέγεθος της διαδήλωσης.

Οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Oxfam, απηύθυναν κάλεσμα για αυτή την πορεία, για να δημιουργήσουν αυτό που ονόμασαν μια «κόκκινη γραμμή» ενάντια στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ και τα αυτά που κατηγορούν ως εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

Ανεμίζοντας δεκάδες παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία», διαδηλωτές γέμισαν ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης που μπορεί να φιλοξενήσει 100.000 άτομα. Διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Μην κοιτάτε αλλού, κάντε κάτι», «Σταματήστε τη συνενοχή των Ολλανδών» και «Σιωπή όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν πεθαίνουν».

Η πορεία πέρασε μπροστά από την έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου, που εκδικάζει μια υπόθεση που έφερε η Νότια Αφρική κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία. Πέρυσι το Δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει μια στρατιωτική επίθεση στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα, και να επιτρέψει την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

