Ολλανδία: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων για την πανδημία με 2 τραυματίες - Βίντεο

Η Ολλανδία επέβαλε μερικό λοκντάουν το περασμένο Σαββατοκύριακο, για διάστημα τριών εβδομάδων, με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού. Οι μολύνσεις που καταγράφονται καθημερινά παραμένουν όμως στο υψηλότερο επίπεδό τους από την αρχή της πανδημίας.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι οι ταραξίες έβαλαν φωτιές και έριχναν πυροτεχνήματα, αναγκάζοντας τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πυροβολήσουν στον αέρα.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος και ότι πυρπολήθηκαν αστυνομικά οχήματα.

NOW - Violent protests against Covid-restrictions in #Rotterdam, Netherlands.pic.twitter.com/xCTyqiy609