Ολλανδία: Eπίθεση δέχτηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού FvD - Διακόπτει την προεκλογική εκστρατεία του το κόμμα - Βίντεο

Ο Τιερί Μποντέ είναι ένας αμφιλεγόμενος βουλευτής που προβάλει συνωμοσιολογικές θεωρίες και είναι γνωστός για την ανοιχτή υποστήριξή του στη Μόσχα.

«Το Φόρουμ για τη Δημοκρατία αναστέλλει για τις επόμενες ημέρες την προεκλογική εκστρατεία του λόγω του επεισοδίου που σημειώθηκε στη Γάνδη», ανέφερε το κόμμα, διευκρινίζοντας ότι ο Μποντέ υπέστη «ελαφριά διάσειση».

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης είναι «ουκρανικής καταγωγής» και καταφερόταν κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

In Belgium, the leader of the Dutch anti-immigration party (FvD) Thierry Baudet was attacked and beaten on the head by an activist who declared himself anti-fascist. pic.twitter.com/BBgA6sxBSb