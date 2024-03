Ολλανδία: Γνώριμος της Αστυνομίας ο άνδρας που κρατούσε ομήρους σε καφετέρια

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να παραπέμπουν σε «τρομοκρατικό κίνητρο» του υπόπτου, ο οποίος συνέλαβε ομήρους σε ένα δημοφιλές στη νεολαία μπαρ στην πόλη Έντε.

Η αστυνομία είπε ότι ενημερώθηκε για μια πιθανή κατάσταση ομηρίας στις 5:15 π.μ. (4:15 π.μ. GMT) στο Café Petticoat.

Πολλά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας άνδρας ευρισκόμενος σε «σύγχυση» εισέβαλε στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την ώρα που το προσωπικό καθάριζε τις εγκαταστάσεις έπειτα από ένα πάρτι. Ο άνδρας εξαπέλυσε απειλές συλλαμβάνοντας τέσσερις ομήρους.

Ήταν οπλισμένος με «πολλά μαχαίρια» τα οποία έδειξε στους ομήρους, είπε η εισαγγελέας Μάρτιν Κουνστ σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο. Οι αρχές διαβεβαίωσαν επίσης ότι το μαύρο σακίδιο που μετέφερε ο δράστης δεν περιείχε εκρηκτικά.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και πυροτεχνουργών.

Η αστυνομία απέκλεισε το κέντρο της πόλης και απομάκρυνε τους κατοίκους περίπου 150 κτιρίων που βρίσκονται κοντά στο μπαρ.

Αρχικά απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι με τις εικόνες που μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NOS να τους δείχνουν να εξέρχονται από το μπαρ με τα χέρια ψηλά.

Ο τέταρτος όμηρος απελευθερώθηκε λίγο αργότερα και στη συνέχεια συνελήφθη ο ύποπτος.

Τα πλάνα του NOS έδειξαν έναν άνδρα γονατισμένο στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη του και αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες.

Γνωστός στην αστυνομία

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Αν Γιαν Οστερχιρτ δήλωσε ότι αστυνομικοί έσπευσαν επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της ομηρίας και άρχισαν αμέσως διαπραγματεύσεις μαζί του.

«Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά», είπε, αρνούμενη να δώσει λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις.

