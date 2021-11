Ολλανδία: Η πρώτη χώρα στη δυτική Ευρώπη που μπαίνει ξανά σε lockdown - Συγκρούσεις μετά την ανακοίνωση των μέτρων - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Με πληροφορίες από Reuters

Σύμφωνα με αυτά, η χώρα επιστρέφει από σήμερα σε μερικό λοκντάουν, αφότου η κυβέρνηση έδωσε εντολή τα εστιατόρια και τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα και απαγόρευσε την παρουσία θεατών σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αύξηση- ρεκόρ των κρουσμάτων Covid-19.

Ο Ρούτε δήλωσε πως οι υγειονομικοί περιορισμοί, που οι Ολλανδοί νόμιζαν ότι θα τέλειωναν για τα καλά, θα επιβληθούν εκ νέου για τρεις εβδομάδες.

Τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα απαραίτητα καταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να κλείνουν στις 20.00 τοπική ώρα, ενώ τα μη αναγκαία καταστήματα στις 18.00.

Demonstrators gather in The Hague in the Netherlands, near the ministry where the Prime Minister has just announced new restrictions due to the coronavirus. pic.twitter.com/5x71SCIJUn