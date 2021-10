Ολλανδία: Κινητοποίηση της Greenpeace στο διυλιστήριο της Shell - 17 συλλήψεις

Η κινητοποίηση αυτή έλαβε χώρα την ώρα που η Greenpeace και περισσότερες από 20 περιβαλλοντικές οργανώσεις ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών ώστε να επιβληθεί απαγόρευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαφημίσεις και τις χορηγίες από πετρελαϊκές εταιρείες και εταιρείες φυσικού αερίου, συγκρίνοντάς τες με τις επιβλαβείς διαφημίσεις για τον καπνό.

«Η ΕΕ έχει ήδη εισαγάγει μια οδηγία για τη διασυνοριακή απαγόρευση της διαφήμισης και των χορηγιών των καπνοβιομηχανιών», επισημαίνει η Greenpeace σε μια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ενόψει της Συνόδου COP26 του ΟΗΕ για το κλίμα, στη Γλασκώβη.

«Τώρα, είναι καιρός για έναν ανάλογο νόμο εναντίον των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων για την υγεία του πλανήτη και του μέλλοντός μας».

Περισσότερες από 20 περιβαλλοντικές οργανώσεις στηρίζουν την εκστρατεία για την Απαγόρευση των Διαφημίσεων για τα Ορυκτά Καύσιμα (https://banfossilfuelads.org), μεταξύ άλλων η Global Witness, η Friends of the Earth και η Avaaz.

Στο Ρότερνταμ, το μήκους 33 μέτρων πλοίο The Beluga αγκυροβόλησε στην είσοδο του "Tweede Petroleumhaven," του τμήματος του λιμανιού της Shell, προκειμένου να εμποδίσει την κυκλοφορία, ενώ ακτιβιστές σκαρφάλωσαν σε μία δεξαμενή πετρελαίου.

Ο εκπρόσωπος της Shell Μαρκ Πότμα δήλωσε σχετικά με την κινητοποίηση πως η εταιρεία δεν συμφωνεί με τις απόψεις της Greenpeace, όμως στηρίζει το δικαίωμα της οργάνωσης να διαμαρτύρεται, εντούτοις, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Greenpeace δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις Shell, Total, Preem, Eni, Repsol και Fortum σε ένα διάστημα 18 μηνών, η οποία κατέδειξε πως στο 63% των διαφημίσεων οι εταιρείες επιδιώκουν να προβάλουν τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήριά τους.

Η Greenpeace απέρριψε αυτές τις διαφημίσεις, καθώς θεωρεί ότι «προβάλλουν μια ψευδοοικολογική ταυτότητα», τονίζοντας πως οι εταιρείες παραμένουν μεταξύ των μεγαλύτερων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Απαντώντας, οι Shell, TotalEnergies και Eni απέρριψαν με τη σειρά τους ότι «προβάλλουν μια ψευδοοικολογική ταυτότητα» δεδομένων των σχεδίων τους να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050.

«Είναι καλό που η Shell έχει κάποια 'πράσινα' σχέδια. Εντούτοις, βρισκόμαστε στο 2021 και… εξακολουθούν και επενδύουν πενταπλάσια σε πετρέλαιο και αέριο», τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της Greenpeace Φάιζα Ούλαχσεν.

«Αυτές οι εταιρείες δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στις τηλεοράσεις μας ούτε στους δρόμους, ανήκουν στο δικαστήριο».

Τον Μάιο, ολλανδικό δικαστήριο διέταξε τη Shell να μειώσει τις εκπομπές της αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 45% έως το 2030, μια απόφαση την οποία η εταιρεία έχει εφεσιβάλει.

