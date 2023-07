Ολλανδία: Mαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά σε πλοίο με χιλιάδες αυτοκίνητα - Το ενδεχόμενο της βύθισης εξετάζουν οι Αρχές - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το Reutrers, το υπό σημαία Παναμά «Fremantle Highway» μετέφερε 2.857 αυτοκίνητα από το Μπερμενχάβεν της Γερμανίας στην Αίγυπτο, εκ των οποίων τα 25 ήταν ηλεκτρικά, με την ολλανδική ακτοφυλακή να αναφέρει ότι η πυρκαγιά πιθανόν να προήλθε από ένα εξ αυτών.

Panamanian ship Fremantle Highway was on its way from Bremerhaven in Germany to Port Said in Egypt. #Ameland #Netherlands #Germany https://t.co/zNQTZdmAlI

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε αργά την Τρίτη όταν το πλοίο έπλεε 27 χιλιόμετρα βόρεια του ολλανδικού νησιού Άμελαντ. Το πλήρωμα, που είναι 23 άτομα προσπάθησε να τη σβήσει με δικά του μέσα αλλά δεν τα κατάφερε.

fire on board the ship Fremantle Highway, the ship is on fire off the #Dutch island of Ameland. few crew members jumped into the water and were rescued. the boat was on its way from Bremerhaven in Germany to Port Said in Egypt, with some 3,000 cars on board. #boatfire#RESCUEpic.twitter.com/ysPLTOnfOO