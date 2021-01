Ολλανδία: Μια νοσοκόμα είναι η πρώτη που εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - ΦΩΤΟ: telegraaf

Η Ελκαντίρι δήλωσε πως δεν δίστασε όταν της προσφέρθηκε η ευκαιρία να λάβει το εμβόλιο, ταξιδεύοντας μέχρι το κέντρο διανομής που έχει μετατραπεί σε εμβολιαστικό κέντρο το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί εκατοντάδες εμβολιασμούς την εβδομάδα.

Η δημόσια οργή αυξήθηκε το Σαββατοκύριακο και δημοσκοπήσεις έδειξαν μείωση της υποστήριξης προς την κυβέρνηση, όταν έγινε φανερό πως η Ολλανδία θα ήταν η τελευταία από τις σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες που θα ξεκινούσε τους εμβολιασμούς.

Σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε υπεραμύνθηκε της καθυστερημένης έναρξης των εμβολιασμών.

«Το κύριο πρόβλημα ήταν πως το λάβαμε νωρίτερα απ΄ό,τι περιμέναμε», είπε ο Ρούτε, αναφερόμενος στην έγκριση ενός εμβολίου από τις ρυθμιστικές αρχές. «Ήταν ένα διαφορετικό εμβόλιο (από αυτό που περιμέναμε)... με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι».

Η ολλανδική κυβέρνηση θεώρησε πως το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca θα εγκρινόταν πρώτο, αν και ο Ρούτε δεν εξήγησε γιατί. Το εμβόλιο της Moderna αναμένεται να γίνει το δεύτερο εμβόλιο εναντίον της COVID-19 που θα λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) αργότερα σήμερα.

Έπειτα από μια επανεξέταση, η ολλανδική κυβέρνηση και το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία (RIVM) εγκατέλειψαν τα σχέδια για εμβολιασμό πρώτα των ηλικιωμένων σε δομές φροντίδας. Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech θα χορηγηθεί αρχικά στο προσωπικό των οίκων ευγηρίας και στους υγειονομικούς. Ο κατάλογος αυτός θα διευρύνεται καθώς περισσότερα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα.

Οι μολύνσεις από κορωνοϊό στην Ολλανδία παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το αυστηρό λοκντάουν κατά το οποίο όλα τα σχολεία και τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν κλειστά.

In Veghel is vanochtend de eerste #vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland gezet. De 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri was als eerste aan de beurt. pic.twitter.com/spMzEk1Ovu