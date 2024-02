Ολλανδία: Νύχτα χάους στη Χάγη με άγρια επεισόδια αστυνομικών και μεταναστών - ΒΙΝΤΕΟ

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας έριξαν δακρυγόνα εναντίον των συμμετεχόντων στα επεισόδια, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ομάδες υποστηρικτών ή πολεμίων της κυβέρνησης της Ερυθραίας, που συμμετείχε σε μια συνάντηση στη Χάγη.

«Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, πέτρες, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν εναντίον των αστυνομικών και των πυροσβεστών. Ορισμένοι από τους ταραξίες είχαν μαζί τους όπλα για να χτυπήσουν το πλήθος», ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυρπολήθηκαν δύο περιπολικά κι ένα τουριστικό λεωφορείο.

Eritrean African immigrants burn down The Hague, Netherlands. We need mass deportations now#Netherlands#Haguepic.twitter.com/9Li0zkww1h