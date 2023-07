Ολλανδία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ρούτε - Η αδυναμία συμφωνίας για το μεταναστευτικό

Η ολλανδική κυβέρνηση θα παραιτηθεί μετά την αποτυχία της να συμφωνήσει στις πολιτικές ασύλου, δήλωσε χθες το βράδυ ο μικρότερος εταίρος του τετρακομματικού συνασπισμού, η Χριστιανική Ένωση.

"Τα τέσσερα κόμματα αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μετανάστευση. Συνεπώς αποφάσισαν να βάλουν τέλος σε αυτή την κυβέρνηση", δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Τιμ Κούιστεν.

Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom heb ik het ontslag van het voltallige kabinet aangeboden aan de Koning.

Volledig… pic.twitter.com/iIbxtichRh