Ολλανδία: Περιστατικό με ομήρους σε καφετέρια στην πόλη Έντε - ΒΙΝΤΕΟ

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για το κίνητρο. Προς το παρόν, τίποτε δεν δείχνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την οποία δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η εφημερίδα de Telegraaf ανέφερε, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι νωρίς σήμερα το πρωί άνθρωποι πιάστηκαν όμηροι στο μπαρ Petticoat από έναν άνδρα που φέρει όπλα και εκρηκτικά.

Ο αριθμός των ομήρων δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τέσσερα με πέντε άτομα.

