Ολλανδία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

«Η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει στον χώρο» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Η επιχείρηση αυτή «είχε την έγκριση του δημάρχου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το UvA κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για διατάραξη της τάξης και καταστροφή περιουσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κινητοποίηση δεν συμμετείχαν μόνο φοιτητές αλλά και πρόσωπα «που δεν συνδέονται με το πανεπιστήμιο (…) και επιδίωκαν σκόπιμα να συγκρουστούν με την αστυνομία».

Οι οργανωτές των κινητοποιήσεων και η διοίκηση του UvA ξεκίνησαν συνομιλίες σήμερα, όμως δεν κατέληξαν πουθενά, είπαν διαδηλωτές μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NOS.

Στα πλάνα του AT5 διακρίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν ορισμένους διαδηλωτές και, με μια μπουλντόζα, να ξηλώνουν τα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι φοιτητές χρησιμοποιώντας πέτρες και παλέτες, μεταξύ άλλων. Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είδαν την αστυνομία να περικυκλώνει και να απομακρύνει μια μικρή ομάδα, στην άλλη όχθη ενός καναλιού, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ντροπή σας», «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Ένας διαδηλωτής ξέφυγε από τους αστυνομικούς, πηδώντας αρχικά σε μια μπουλντόζα και από εκεί βουτώντας στο κανάλι.

Το δημοτικό συμβούλιο του Άμστερνταμ θα συζητήσει εκτάκτως την κατάσταση την Παρασκευή.

Αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

