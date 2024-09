Ολλανδία: Θα λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αναγκαιότητα, ακόμη και τη νομιμότητα, αυτής της κίνησης, αλλά η υπουργός Μετανάστευσης Μαργιολάιν Φάμπερ (προέρχεται από το PVV) είπε ότι ενεργεί με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται από τους μεταναστευτικούς νόμους της χώρας.

«Παίρνουμε μέτρα για να κάνουμε την Ολλανδία όσο το δυνατόν λιγότερο ελκυστική για τους αιτούντες άσυλο» ανέφερε στην ανακοίνωσή της σήμερα.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι στοχεύει να ζητήσει την εξαίρεσή της Ολλανδίας από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το άσυλο αν και οι Βρυξέλλες είναι πιθανό να αντιδράσουν, επειδή οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη υιοθετήσει το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και οι εξαιρέσεις συνήθως συζητούνται στη φάση των διαπραγματεύσεων.

