Ολλανδία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από την επίθεση ενόπλου στο Ρότερνταμ

Ο δράστης ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους.

Ο ένοπλος, με στρατιωτική περιβολή, άνοιξε πυρ αρχικά μέσα σε ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια εισέβαλε στο γειτονικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Πυρκαγιές ξέσπασαν αμέσως μετά και στα δύο σημεία, όμως σβήστηκαν γρήγορα.

«Υπάρχουν νεκροί από τους πυροβολισμούς στο Ρότερνταμ. Θα ενημερώσουμε πρώτα την οικογένεια και τους συγγενείς και θα δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις αργότερα» ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

#BREAKING#Rotterdam#Netherlands JUST IN: Soldiers of the Dienst Speciale Interventies detained an attacker who opened fire on people on the territory of a Rotterdam hospital about an hour ago.

