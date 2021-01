Ολλανδία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Άμστερνταμ κατά του λοκντάουν - BINTEO

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν φορούσε μάσκα, που δεν είναι υποχρεωτικό στην Ολλανδία, και ελάχιστοι τηρούσαν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Οι αρχές απέρριψαν το αίτημα για μια διαδήλωση στην πλατεία του Μουσείου. Οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, όταν η αστυνομία τους είπε να το κάνουν και κάποιοι πέταξαν πυροτεχνήματα.

Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών έκαναν χρήση νερού υπό πίεση για διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Η ολλανδική κυβέρνηση έκλεισε σχολεία και τα περισσότερα καταστήματα τον Δεκέμβριο προσπαθώντας να θέσει υπό έλεγχο την έξαρση των κρουσμάτων Covid-19 και αυτήν την εβδομάδα παρέτεινε το λοκντάουν κατά τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

