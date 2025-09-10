Ολλανδός πρωθυπουργός: Επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της χώρας στην επιχείρηση κατά ρωσικών drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο - Real.gr

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ντικ Σόοφ, επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της χώρας του στην αεροπορική επιχείρηση στην Πολωνία με αεροσκάφη F-35, καταγγέλλοντας μια "απαράδεκτη παραβίαση" του πολωνικού εναέριου χώρου.

“Πράγματι, ολλανδικά καταδιωκτικά αεροσκάφη F-35 μπόρεσαν να προσφέρουν την υποστήριξή τους”, δήλωσε ο Σόοφ στο X.

“Ας είμαστε σαφείς: η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την περασμένη νύχτα από ρωσικά drones είναι απαράδεκτη”, πρόσθεσε.

“Αποδεικνύει γι΄άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια”, συνέχισε.

Ο Σόοφ είπε πως εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουκ και ότι ήταν σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

“Η Ολλανδία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία, σύμμαχό μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ’, είπε ο Σόοφ.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση, σύμφωνα με πηγή του ΝΑΤΟ που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters