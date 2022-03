Ολοκαύτωμα η Μαριούπολη: Τοποθετούν νάρκες στα περίχωρα του Κιέβου - Γιατί «κόλλησαν» τα ρωσικά στρατεύματα -Βίντεο

Μάλιστα η εφημερίδα Daily Mail αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις τοποθετούν νάρκες στα περίχωρα του Κιέβου για να αντιμετωπίσουν μια αντεπίθεση των Ουκρανών.

Η φωτογραφία απο δορυφόρο της Maxar δείχνει συστήματα πυραύλων έξω από τη Μαριούπολη.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειές της για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στη χώρα επικεντρώνονται στην Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα, αλλά δεν ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία που θα επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή εγκλωβισμένων κατοίκων.

«Επικεντρωνόμαστε στις απομακρύνσεις από τη Μαριούπολη», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, ενώ ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι προτίθεται να συνοδεύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη.

#Kyiv - a very loud explosion here in the last few minutes. First time I have heard the windows rattle in my hotel. Not sure yet what was hit and if it was incoming or Ukrainian defences shooting down a missile.