Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι - Real.gr

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι
15:30, 24/01/2026
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι

Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, ολοκληρώθηκε, έγινε σήμερα γνωστό από πηγή στις συνομιλίες, αλλά και από την εκπρόσωπο του διαπραγματευτή του Κιέβου.

«Ναι», είπε η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο Αμπού Ντάμπι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

