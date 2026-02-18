Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία - Real.gr

Quantcast
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία

12:14, 18/02/2026
Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξάγονται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, ολοκληρώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Από την πλευρά του το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Ρώσο επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν επιπλέον συνομιλίες σύντομα.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια “δύσκολη” ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.

“Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

 

