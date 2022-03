Oλοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις Μόσχας–Κιέβου: Σε τι συμφώνησαν οι δυο πλευρές

Σε τρίτο γύρο συνομιλιών συμφώνησαν οι δύο πλευρές, ο οποίος πιθανόν να διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Belta της Λευκορωσίας.

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να προχωρήσουν «σύντομα» σε έναν τρίτο γύρο συνομιλιών, ανέφερε ένας Ουκρανός διαπραγματευτής. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι δύο πλευρές κατέληξαν ωστόσο σε μια συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων.

Ο διαπραγματευτής τόνισε πάντως ότι το Κίεβο «δεν έλαβε τα αποτελέσματα που υπολόγιζε» κατά τις σημερινές συνομιλίες.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις σημερινές συνομιλίες με τους Ουκρανούς ομολόγους τους επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να «στηρίξουν» τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια «πιθανή» κατάπαυση του πυρός γύρω από αυτούς τους διαδρόμους. Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι αυτή είναι «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα» αλλά και η μελλοντική πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ από την ουκρανική αντιπροσωπεία, ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που «χρειάζεται η Ουκρανία». «Υπάρχει λύση μόνο για την οργάνωση ανθρωπιστικών διαδρόμων».

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 3, 2022

Οι τρεις όροι που έθεσε το Κίεβο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Μιχάιλο Ποντόλιακ, η πλευρά του Κιέβου έθεσε συγκεκριμένους όρους προς τη ρωσική αντιπροσωπεία.

Συγκεκριμένα ζήτησε:

-Άμεση κατάπαυση πυρός

-Ανακωχή

-Ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή βομβαρδισμένα χωριά και πόλεις.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda: 1. Immediate ceasefire 2. Armistice 3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 3, 2022

Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός έχει φέρει μαζί του κινητά κρεματόρια

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας έχουν φέρει μαζί τους κινητά κρεματόρια, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform.

«Το ξέρετε ότι (τα ρωσικά στρατεύματα -σ.σ.) έχουν φέρει μαζί τους κρεματόρια; Απλά έφεραν μαζί τους κρεματόρια. Δηλαδή δεν ετοιμάζονται να δείξουν στις οικογένειες τους, στις μητέρες, ότι τα παιδιά τους σκοτώθηκαν, ότι τα σκότωσαν, ότι ήρθαν στην Ουκρανία για να μας σκοτώσουν και εμείς υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας, την ελευθερία μας, τα σπίτια μας, για αυτό πεθαίνουν... Αυτά τα παιδιά μεταφέρουν αυτά τα κρεματόρια... Καταλαβαίνουν ότι μεταφέρουν κάτι που για τα ίδια... Αυτό είναι απλά φοβερό... Δεν καταλαβαίνω... Αυτές είναι πράξεις γενοκτονίας και φασισμού», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν να σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες και υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και οι Ουκρανοί γιατροί δείχνουν ανθρωπιά, σώζοντας τους Ρώσους αιχμαλώτους τραυματίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, απαντώντας στο ερώτημα για την υποστήριξη που έχει η Ουκρανία εκ μέρους του Ισραήλ, είπε ότι έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά δεν νοιώθει ότι αυτό έχει «τυλιχθεί με την ουκρανική σημαία» ενώ ευχαρίστησε τους Εβραίους για τις προσευχές τους στο τείχος των δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βοηθάει την Ουκρανία με πολλούς τρόπους.

«Θέλω να μιλήσω απευθείας με τον Πούτιν - Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ακόμα ότι θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι ο «μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν (...) γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι είναι «ανοιχτός» και «έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» του Πούτιν.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

«Ελπίζουμε να φέρουν ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, να επαναφέρουν την ειρήνη στο Ντονμπάς και να κάνουν όλους τους ανθρώπους στην Ουκρανία να επιστρέψουν στην ειρηνική ζωή», τόνισε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε ο Πούτιν με τον Μακρόν στη νέα τους επικοινωνία, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Αμετακίνητος στις θέσεις του ο Ρώσος πρόεδρος»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε νέα τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στην συνέχεια τηλεφώνησε στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν διήρκεσε 1.30 ώρα και είναι το τέταρτο μεταξύ των δύο ανδρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η επικοινωνία έγινε «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Πούτιν», διευκρίνισε στην συνέχεια ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ στο δίκτυο TF1.

«Η κατάσταση επί του πεδίου είναι αναμφισβήτητα πολύ δυσμενής», πρόσθεσε εξηγώντας ότι «αναμφισβήτητα, φαίνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του, στην βούλησή του για την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, την παράδοση της Ουκρανίας και αυτό, φυσικά, δεν είναι αποδεκτό».

Απέναντι στην Μόσχα «απαιτείται μεγάλη αυστηρότητα επί των αρχών και ως προς τις κυρώσεις», με την παράλληλη αναζήτηση «της ειρήνης μέσω του διαλόγου», πράγμα που «αναμφισβήτητα είναι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε.

Η επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν ανακοινώθηκε απευθείας το πρωί από τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου.

«Η Γαλλία διαθέτει μία αρκετά μακρά παράδοση να είναι μεσολαβήτρια στις συρράξεις», είπε ο Λαβρόφ προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα ήταν «πανευτυχής» αν η Γαλλία επιτύγχανε στην αποστολή αυτή...

Με ελικόπτερο κατέφθασαν οι Ουκρανοί

Οι Ουκρανοί κατέφθασαν με ελικόπτερο στη Λευκορωσία, ενώ ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, έγραψε νωρίτερα στη σελίδα του στο Twitter: «καθ΄όδόν για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ήδη είμαστε μέσα στα ελικόπτερα».

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 3, 2022

Ζελένσκι: «Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας»

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να μελετήσει τη λέξη «αποζημιώσεις» και τον Πούτιν να «σώσει τους ρωσόφωνους στη δική του χώρα»

Οι γραμμές άμυνας της Ουκρανίας αντέχουν απέναντι στη ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και πρόσθεσε ότι από τα μεσάνυχτα η Μόσχα βομβαρδίζει ακατάπαυστα.

«Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας», είπε ο Ζελένσκι τονίζοντας ότι η Ουκρανία παραλαμβάνει καθημερινώς προμήθειες όπλων από τους διεθνείς συμμάχους της. Είπε ακόμη ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η Ουκρανία κατέγραψε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού: «Εδώ και μια εβδομάδα ένας άλλος ιός μας έχει επιτεθεί», είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμα ότι οι τακτικές της Ρωσίας που αλλάζουν και ο βομβαρδισμός αμάχων σε πόλεις απέδειξαν ότι η Ουκρανία αντιστέκεται με επιτυχία στο αρχικό σχέδιο της Μόσχας για την επίτευξη μιας γρήγορης νίκης μέσω μιας χερσαίας επίθεσης.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να μελετήσει τη λέξη «αποζημιώσεις» καθώς το Κίεβο θα ζητήσει από τη Μόσχα να επανορθώσει για ό,τι έχει καταστρέψει από την εισβολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η Ουκρανία καταβάλλει τις συντάξεις και προσφέρει οικονομικό βοήθημα σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας του πολέμου.

Σε μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι είπε: «Πήγαινε να σώσεις τους δικούς σου Ρωσόφωνους. Όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά στη δική σου χώρα. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς εκεί, περίπου 150 εκατομμύρια. Όσο για εδώ-Δόξα στην Ουκρανία!».

Δήμαρχος Μαριούπολης: Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να μας αποκλείσουν - Χωρίς ρεύμα και νερό η πόλη

«Οι εισβολείς προσπαθούν συστηματικά και μεθοδικά να αποκλείσουν την πόλη της Μαριούπολης», υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν κλοιό γύρω από τη Μαριούπολη, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε σιδηροδρομικές συνδέσεις για να εμποδίσουν την απομάκρυνση των αμάχων, δηλώνει σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

The port city of Mariupol on the Sea of Azov was “near to a humanitarian catastrophe”, its deputy mayor said, as Russian troops bombarded it with every weapon in their arsenal pic.twitter.com/J9vM9jaCVH — ?????? ? ?????????? (@VictorKvert2008) March 3, 2022

Συνεχείς επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες έχουν προκαλέσει τη διακοπή της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης και οι τοπικές αρχές έχουν ανάγκη μια κατάπαυση του πυρός για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, δήλωσε ο ίδιος.

Είπε ακόμη ότι 16.000 ξένοι έχουν προσφερθεί εθελοντικά να πολεμήσουν για την Ουκρανία. Σε μια συγκινητική ομιλία του επισήμανε ότι οι Ουκρανοί έχουν ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους, τον λιμό του Χολοντόμορ, το Ολοκαύτωμα, τον σοβιετικό τρόμο, την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ καθώς και την προσάρτηση της Κριμαίας και την υποστήριξη των ανταρτών στα ανατολικά.

«Δεν έχουμε τα μεγαλύτερα εδάφη...δεν έχουμε πυρηνικά όπλα, δεν προμηθεύουμε με πετρέλαιο και φυσικό αέριο τις διεθνείς αγορές. Αλλά έχουμε τον λαό μας, έχουμε τη γη μας. Γι αυτά παλεύουμε».