Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Λαβρόφ - Κουλέμπα στην Αττάλεια

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Τους δύο άνδρες υποδέχτηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης είχε αναφέρει σε tweet του ότι πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις του ίδιου με τον Κουλέμπα και τον Σεργκέι Λαβρόφ αντίστοιχα.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει πολλαπλασιάσει τις μεσολαβητικές προσπάθειες από το ξέσπασμα της κρίσης, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι η Τουρκία «μπορεί να συζητάει τόσο με την Ουκρανία όσο και με την Ρωσία». «Εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε το να μεταμορφωθεί αυτή η κρίση σε τραγωδία», πρόσθεσε.

Ο τούρκος πρόεδρος θα συνομιλήσει με τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν περί τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Λευκός Οίκος.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν την Τετάρτη να κηρυχθεί ξανά κατάπαυση του πυρός για δώδεκα ώρες σε σειρά λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, για να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

Αρχικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με έναν χαμογελαστό Κουλέμπα, τον οποίο χαιρέτισε αγκαλιάζοντάς τον.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς την Τουρκία, αναμένεται ότι θα επιμείνει σε «τρία σημεία κλειδί» στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου του: «Άμεση κατάπαυση του πυρός, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μαριούπολη, τη Χάρκιβ, τη Σούμι, τη Βολνοβάχα και άλλες ουκρανικές πόλεις, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας».

