Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας για τον «Μυστικό Δείπνο» με τις drag queens - Τι απαντά ο «Διόνυσος»

Όμως η καλλιτεχνική απομίμηση, στην οποία συμμετείχε επίσης μια ομάδα drag queens και ένα τρανσέξουαλ μοντέλο, θεωρήθηκε προσβολή από ορισμένους χριστιανικούς κύκλους, οι οποίοι έκαναν λόγο για «χυδαία κοροϊδία» της θρησκείας.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης έδωσε την απάντησή του στην τηλεόραση BFM: «Δεν θα ήταν διασκεδαστικό αν δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Δεν θα ήταν βαρετό αν όλοι συμφωνούσαν σε αυτόν τον πλανήτη;».

Κάποιοι πάντως δεν εντυπωσιάστηκαν. Κατηγόρησαν αντιθέτως τους διοργανωτές ότι δημιούργησαν μια «woke» παρωδία του εμβληματικού πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος».

Το δρώμενο στην τελετή έδειχνε μοντέλα, χορευτές, είδωλα της μόδας και drag queens από την Γαλλία, καθώς συγκεντρώνονταν σε μια γέφυρα πάνω από τον Σηκουάνα, γύρω από ένα τραπέζι, το οποίο χρησίμευε και ως πασαρέλα. Στο κέντρο βρισκόταν μια γυναίκα μπροστά από εξοπλισμό DJ με ένα χρυσό στέμμα τύπου φωτοστέφανου, περιτριγυρισμένη από πολλές drag queens και δεκάδες χορευτές και καλλιτέχνες.

Μια επίδειξη μόδας που παρουσίαζε ρούχα σχεδιασμένα από μερικούς από τους πιο υποσχόμενους νέους σχεδιαστές της Γαλλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σκηνής, καθώς οι καθήμενοι εκατέρωθεν εκτελούσαν επιδέξια χορογραφία.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και το είδωλο του Drag Race, η Nicky Doll, η οποία έχει εμφανιστεί στο γαλλικό franchise, RuPaul’s Drag Race UK vs The World και τώρα φιλοξενεί τη δική της εκδοχή στη Γαλλία.

Ορισμένοι τηλεθεατές έμειναν μπερδεμένοι και χαρακτήρισαν την απεικόνιση του Phillippe Katerine, ως Διόνυσου, «στρουμφάκι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Phillippe Katerine φορούσε ένα στενό μπλε κορμάκι που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, και τον είδαν να αναπαύεται σε μια γιγαντιαία πιατέλα που ήταν στρωμένη με ψεύτικα φρούτα και άλλα τρόφιμα.

Αντιδρά η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας

Η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας επέκρινε το δρώμενο. Η Διάσκεψη των Γάλλων επισκόπων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Η τελετή αυτή δυστυχώς περιελάμβανε σκηνές χλευασμού και εμπαιγμού του χριστιανισμού, τις οποίες αποδοκιμάζουμε βαθύτατα».

Ο καθολικός επίσκοπος Robert Barron, από τις ΗΠΑ, αντέδρασε στην εν λόγω εμφάνιση αναρτώντας βίντεο στο διαδίκτυο και είπε: «Αγαπώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γι’ αυτό και ενεργοποιώ την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τι βλέπω τώρα; Είναι στο Παρίσι της Γαλλίας, μια πόλη που αγαπώ, πέρασα τρία χρόνια ως διδακτορικός φοιτητής εκεί. Βλέπω αυτή την αηδιαστική παρωδία του Μυστικού Δείπνου και δεν θα το περιγράψω περαιτέρω.

Η Γαλλία αισθάνθηκε προφανώς, καθώς επιδιώκει ένα τεράστιο πολιτιστικό βήμα, ότι το σωστό είναι να διακωμωδήσει αυτή την πολύ κεντρική στιγμή του Χριστιανισμού, όπου ο Ιησούς στο τελευταίο δείπνο του δίνει το σώμα και το αίμα του εν αναμονή του σταυρού. Παρουσιάζεται μέσω αυτής της χονδροειδούς ή επιπόλαιης κοροϊδίας. Η Γαλλία, η οποία συνήθιζε να αποκαλείται η παλαιότερη κόρη της Εκκλησίας».

