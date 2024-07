Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στο «Χ» για την τελετή έναρξης - «Ένα μεγάλο drag show»

Διίστανται οι απόψεις για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που έλαβε χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα το βράδυ της Παρασκευής (26/07).

«Το καλύτερο θέαμα στη γη» αποκάλεσε η Daily express την τελετή, «Η φάρσα» έγραψε η Daily Mail, «ένα μείγμα κιτς, τέχνης και μόδας» σχολίασαν από την πλευρά τους οι New York Times.

Παράλληλα, η γαλλική εφημερίδα της Αριστεράς Libιration αποθέωσε την τελετή γράφοντας: «Η Ακροδεξιά έδειξε να απεχθάνεται την τελετή έναρξης, άρα αυτό είναι ένα καλό σημάδι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού» και συνέχισε: «Με την γαλλοαφρικανή τραγουδίστρια Aya Nakamura, τις drag-queens και τους περφόρμερς queers… ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τομά Ζολί έδωσε τροφή στα στελέχη της ακροδεξιάς».

Συνολικά ο διεθνής Τύπος ήταν θετικός, σχολιάζοντας με κολακευτικό τρόπο τις πρωτότυπες αναπαραστάσεις καθώς και τις απρόσμενες παρουσίες, όπως αυτή της Σελίν Ντιόν.

Επί τέσσερις ώρες, με ένα ζωντανό υπερθέαμα κατά μήκος του Σηκουάνα, ο Τομά Ζολί θύμισε την ιστορία της Γαλλίας: Τους συγγραφείς της όπως ο Βίκτορ Ουγκό, τους καλλιτέχνες της όπως ο Σερζ Γκενσμπούρ, ο Ευγένιος Ντελακρουά ή ο Ζορζ Μπιζέ, αλλά και τους μεγάλους της αθλητές, όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Αλλά ο πρωτοποριακός σκηνοθέτης φρόντισε επίσης να αποθεώσει τον σύγχρονο κόσμο, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και την συμπερίληψη. Η κοινότητα LGBT+ είχε την... τιμητική της, ενώ ο Μυστικός Δείπνος στην Κανά περιελάμβανε ηθοποιούς «drag-queens» και ο Ιησούς ήταν μια παχύσαρκη γυναίκα.

Ο τραγουδιστής Philippe Katerine, ένας «εξωγήινος του γαλλικού τραγουδιού», όπως τον αποκάλεσε η Le Monde - ο οποίος έχει συνηθίσει το κοινό του σε εκκεντρικότητες και προκλήσεις - εμφανίστηκε ως Θεός Διόνυσος, με το σώμα του βαμμένο μπλε, με χρυσές παγιέτες και τραγούδησε το κομμάτι «Γυμνός».

Η πλατφόρμα Χ δεν άργησε να πάρει φωτιά από θετικά αλλά και πολλά αρνητικά σχόλια. «Αυτό είναι παρωδία. Πέθαναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες», έγραψε κάποιος.

Actual opening ceremony of the Olympics. This isn’t parody. RIP Olympics. pic.twitter.com/5gk1yObldB — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 26, 2024

«Είμαι έξαλλος βλέποντας αυτή την ύβρι στον Ιησού και στον Χριστιανισμό. Πως νιώθετε γι'αυτό Χριστιανοί;», έγραψε άλλος.

Even as a Jew, I am infuriated by this outrageous insult to Jesus and Christianity… How do you feel about it as Christians? pic.twitter.com/JeGJMiKkus — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 26, 2024

«Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων πάντα δείχνει την ιστορία μιας χώρας και τα καλύτερα από τον πολιτισμό της. Επομένως αυτό που θα μας μείνει από τη Γαλλία και το Παρίσι είναι τρανς Αφρικανές να κάνουν twerking;», έγραψε κάποιος σχολιάζοντας την περμόρμανς της διάσημης Γαλλίδας τραγουδίστριας Aya Nakamura.

The Olympics Opening Ceremonies are always about showcasing what your country is all about and the best from your culture. So when we think of France and Paris .. we all think of Twerking African trans women yeah? pic.twitter.com/8JGnfeDsvh — Sick Of It ???????????????? (@WayneGb88) July 26, 2024

«Εγώ είμαι αληθινή Γαλλίδα πατριώτισα, αρνούμαι όλα αυτά και απολογούμαι απέναντί σας κόσμε».

As a sincerely patriotic French girl, I disolidarise myself from this freakshow and apologize to you, world.#Paris2024pic.twitter.com/KXr55NdACW — Juliette Briens (@JulietteBriens) July 26, 2024

«Τώρα όλος ο κόσμος συνειδητοποιεί πόσο βαθιά μπήκε η τρανς προπαγάνδα στη Γαλλία. Ντρέπομαι τόσο πολύ για αυτό που έγινε η χώρα μου».

«Ο κόσμος ελέγχεται από σατανικούς γκλομπαλιστές», σχολίασε κάποιος με αφορμή το υπερθέαμα που παρουσιάστηκε στο κτίριο Conciergerie, στις όχθες του Σηκουάνα. Εκεί το γαλλικό συγκρότημα χέβι μέταλ Cojira, μαζί με τη σοπράνο Marina Viotti ερμήνευσαν το τραγούδι της γαλλικής επανάστασης « Ah ! Ηa ira ».

Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς εμφανίστηκε η αποκεφαλισμένη Μαρία Αντουανέτα σε ένα παράθυρο του κτιρίου, το οποίο υπήρξε φυλακή και η τελευταία κατοικία της βασίλισσας.

Dear Normies, You’re probably sat at home, watching the French Olympics thinking what the actual **** is this. Well it’s just another a conspiracy playing out in front of your very eyes. The one where we tell you - the World is run by satanic globalists who control… pic.twitter.com/gkPwISo2Yk — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 26, 2024

«Ένα δισεκατομμύριο μάτια στους ΟΑ και αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η Γαλλία στον κόσμο», σχολίασε κάποιος σκωπτικά.

«Είναι απολύτως αηδιαστικό να βλέπει κανείς αυτές τις drag queens και τους ημίγυμνους άφυλους να χορεύουν γύρω από μικρά παιδιά στους ΟΑ ενώ όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Αυτή η ατζέντα δεν αποτελεί μόνο Αμερικανικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο», γράφει κάποιος.

We are absolutely disgusted to see these drag queens and half-naked gender cultists dance around little kids at the Olympics for the entire world to watch. This agenda isn't just an American issue. It's global. And if this doesn't horrify you, then you aren't paying attention. pic.twitter.com/N6aHjmHzAi — Gays Against Groomers (@againstgrmrs) July 26, 2024

«Δεν είμαι θρησκόληπτος, αλλά αυτή η Γαλλική απεικόνιση του Δείπνου της Κανά είναι κραυγαλέα ασέβεια και υποκίνηση. Τον Ιησού αναπαριστά μια γυναίκα και οι μαθητές του είναι τραβεστί. Αναρωτιέμαι γιατί δεν κοροϊδεύουν και το Ισλάμ με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά ξέρω γιατί».

I'm not religious, but the French depiction of the Last Supper is blatant disrespect and incitement. Jesus is portrayed as a woman and the disciples as transvestites. I wonder why they didn't mock Islam in a similar way. Actually, don’t answer as I know why. pic.twitter.com/bynFQnTH5S — Niall Boylan (@Niall_Boylan) July 26, 2024

«Η τελετή έναρξης των ΟΑ του Παρισιού είναι ένα μεγάλο ντραγκ σόου».

Ο καθολικός επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον καταδίκασε την τελετή έναρξης ως βλάσφημη. «Θα τολμούσαν ποτέ να κοροϊδέψουν το Ισλάμ με τέτοιο τρόπο; Αυτή η βαθιά λαϊκιστική και μεταμοντέρνα κοινωνία ξέρει ποιος είναι ο εχθρός της -τον κατονομάζει- και θα πρέπει να τους πιστέψουμε», αναφέρει σε δήλωσή του.

Catholic Bishop Robert Barron (@BishopBarron) condemns blasphemous Opening Ceremony for Paris Olympics: “Would they ever have dared mock Islam in a similar way? This deeply secularist, post-modern society knows who its enemy is—they’re naming it—and we should believe them.” pic.twitter.com/0AyyIblx6E — Bree A Dail (@breeadail) July 27, 2024

Τέλος, ορισμένοι ανήρτησαν σκηνές από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. «Όταν έχεις μια χιλιετή κουλτούρα και ταυτότητα δεν χρειάζεται να προσβάλεις κανέναν», σχολίασε κάποιος.