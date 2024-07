Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ για την τελετή έναρξης - «Μετακομίζω στον Άρη»

Ειδικότερα, ο Μασκ, ανήρτησε απόσπασμα από τη στιγμή που ο Γάλλος καλλιτέχνης Φιλίπ Κατρίν τραγουδάει για τη βία, υποδυόμενος τον αρχαίο Έλληνα Θεό Διόνυσο, βαμμένος μπλε και φορώντας μόνο μία κορδέλα από λουλούδια για να καλυφθούν τα επίμαχα σημεία.

Πίσω του,βρίσκονταν αμέτρητοι Γάλλοι celebrities που φορούν ρούχα γνωστών Γάλλων σχεδιαστών, σε μία γενικότερη εικόνα βγαλμένη από το Μυστικό Δείπνο του Ιησού.

«Τι είναι αυτό στους Ολυμπιακούς; Μετακομίζω στον Άρη», έγραψε στη λεζάντα ο γνωστός επιχειρηματίας.

Η ανάρτηση του Μασκ:

Why is this at the Olympics?

I’m moving to Mars.pic.twitter.com/qLJdsG5hAn