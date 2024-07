Ολυμπιακοί Αγώνες: Με σοβαρά προβλήματα επαναλειτουργούν τα τρένα - Κανονικά η τελετή έναρξης

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων «ένα στα τρία τρένα που κατευθύνονται προς τη Βρετάνη και τη Νέα Ακουιτανία θα μπορέσει να αναχωρήσει, με τους χρόνους ταξιδιού να παρατείνονται κατά 1 έως 2 ώρες. Στη βόρεια διαδρομή, τα TGV θα εκτελούν δρομολόγια με καθυστερήσεις από 1,5 έως 2 ώρες και με κάποιες ακυρώσεις».

Η SNCF έδωσε στην δημοσιότητα video από τις εργασίες των τεχνικών της ομάδων οι οποίες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Τέλος, «στην ανατολική διαδρομή, οι επισκευές επέτρεψαν την επανέναρξη της κανονικής κυκλοφορίας στη γραμμή Metz-Nancy. Από εκεί και πέρα, προς το Στρασβούργο, τα TGV κυκλοφορούν με καθυστερήσεις 1 ώρας και με κάποιες ακυρώσεις. Οι εν λόγω επισκευές επέτρεψαν έτσι να επαναλειτουργήσουν, έστω και με σοβαρά προβλήματα, οι γραμμές υψηλής ταχύτητας Βόρειου και Ανατολικού Ατλαντικού.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν πιθανότατα όλη την ημέρα, σύμφωνα με την SNCF. Σύμφωνα με τον διευθυντή της γραμμής TGV Atlantique, Franck Dubourdieu «Οι εργασίες θα διαρκέσουν πιθανότατα όλη την ημέρα και ίσως περισσότερο. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα επανέλθει στην κανονικότητα”, το σύστημα, πρόσθεσε. Πρέπει “να βρούμε όλους τους ειδικούς που είναι σε θέση να επισκευάσουν, ότι έχει καταστραφεί, σε ανταλλακτικά, μηχανήματα και εργαλεία».

«Προς το παρόν, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τα περιφερειακά τρένα και τα τρένα υψηλής ταχύτητας να κυκλοφορούν σε γραμμές που δεν έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτά». «Η μεγάλη πρόκληση εδώ είναι να κρατάμε τους πελάτες ενήμερους για την κυκλοφορία», πρόσθεσε.

'MASSIVE ATTACK': Major Paris rail system disrupted by "arson," stranding swarms of travelers and halting trains ahead of the Olympics opening ceremony: https://t.co/iS8bssBjEKpic.twitter.com/69Y6dpz9Lm