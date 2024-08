Ολυμπιακοί Αγώνες: Συναγερμός στο Παρίσι για ύποπτο αντικείμενο κοντά στο Stade de France

Ο λόγος είναι ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περιμένουν την «ομάδα πυροτεχνουργών», η οποία ειδικεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

The area around the Stade de France stadium in Paris, is currently cordoned off.

The Saint-Denis-Porte de Paris railway station is closed.

Reason: A suspicious item was detected, the police are waiting for the bomb squad to arrive. pic.twitter.com/eza4QzsbJ4