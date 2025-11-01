Ομάδα σκηνοθετών και ηθοποιών σώζει από «λουκέτο» ιστορικό κινηματογράφο του Βανκούβερ - Real.gr

Oι Αμερικανοί σκηνοθέτες Όσγκουντ Πέρκινς, Μάικ Φλάναγκαν, Σον Μπέικερ και οι Καναδοί ηθοποιοί Ζακ Λιπόφσκι και Φιν Γούλφχαρντ συγκαταλέγονται σε μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών που υποστηρίζουν τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου Park Theatre του Βανκούβερ.

Η νέα ομάδα διαχείρισης του Park Theatre θα διευθύνεται από την Κορίν Λία, διευθύνουσα σύμβουλο του Rio Theatre της πόλης και θα αντικαταστήσει τον καναδικό γίγαντα εκθέσεων Cineplex στη λειτουργία του εμβληματικού κινηματογράφου στην οδό Κάμπι.

«Το Rio Theatre είναι πολύ ενθουσιασμένο με την ευκαιρία να αναβιώσει το ιστορικό, art-deco Park Theatre του Βανκούβερ στην αγαπημένη γειτονιά Κάμπι. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη αυτής της εντυπωσιακής ομάδας επαγγελματιών της κινηματογραφικής βιομηχανίας και δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς αυτούς! Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες που αναζωογονήσαμε το Rio, ανυπομονούμε για αυτήν την επέκταση και για να φέρουμε την ίδια διασκέδαση, ενέργεια και πάθος σε μια νέα τοποθεσία» δήλωσε η Λία.

Η Cineplex λειτουργούσε το Park Theatre βάσει σύμβασης μίσθωσης από το 2013.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα πίσω από το Rio, το οποίο βρίσκεται επίσης στο Ανατολικό Βανκούβερ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις συνομιλίες με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου Park για τη σύσταση μιας κοινοπραξίας τοπικών και διεθνών επενδυτών που θα γίνουν ο επόμενος φορέας εκμετάλλευσης του ιστορικού κινηματογράφου, σύμφωνα με το THR.

Το Park έχει ιστορική πορεία από τα εγκαίνιά του το 1941 με διπλή προβολή των ταινιών Model Wife, με πρωταγωνιστές την Τζόαν Μπλόντελ και τον Ντικ Πάουελ και το The Flame of New Orleans, με πρωταγωνίστρια τη Μάρλεν Ντίτριχ.

