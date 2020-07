Ομηρία 20 ανθρώπων στην Ουκρανία: Ακούστηκαν πυροβολισμοί από το λεωφορείο - Και εκρηκτικά στη διάθεση του δράστη - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP

Από την πλευρά του αξιωματούχος της αστυνομίας διευκρίνισε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από το λεωφορείο, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το κέντρο του Λουτσκ, μια πόλη με περίπου 200.000 κατοίκους, έχει κλείσει για την κυκλοφορία, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το μικρό λεωφορείο σταθμευμένο, με δύο από τα τζάμια του σπασμένα και τις κουρτίνες κλειστές. Αστυνομικοί με πλήρη εξάρτυση έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Ο δράστης της ομηρείας κάλεσε την αστυνομία και δήλωσε ότι το όνομά του είναι Μαξίμ Πλοχόι, όπως ανέφερε στο Facebook ο Ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών Αντόν Γκεραστσένκο, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα αιτήματα ή τα κίνητρα του άνδρα.

“Διαπραγματευόμαστε. Ελπίζουμε να διευθετηθούν όλα με τις διαπραγματεύσεις”, δήλωσε μιλώντας στο AFP, ενώ έκανε λόγο για “περίπλοκη ψυχική κατάσταση” του δράστη.

Στο Facebook ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι σχολίασε ότι “καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να επιλυθεί η κατάσταση χωρίς θύματα. Διατηρώ την κατάσταση υπό τον έλεγχό μου”.

