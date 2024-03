Ομηρία σε νοσοκομείο του Άαχεν στη Γερμανία: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση - Βίντεο

Η αστυνομία του Άαχεν ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα (65 ετών) εισήλθε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την ανάπτυξη καπνού κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη έχει οχυρωθεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο».

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο είχε αποκλειστεί από αστυνομικούς, οι οποίοι ζητούσαν από τον κόσμο να μείνει μακριά από την κλινική.

Τελικώς η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το αν η γυναίκα που συνελήφθη, ήταν πράγματι οπλισμένη ούτε για τα κίνητρά της. Στο χώρο πάντως δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά και η 65χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε άλλο νοσοκομείο.

BREAKING:

Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.

SWAT police have arrived on the scene

???? pic.twitter.com/Jw3bcE5SoB