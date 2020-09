Ομολόγησε ο 18χρονος Πακιστανός την επίθεση με μπαλτά μπροστά από τα παλιά γραφεία της Charlie Hebdo

Την ίδια ώρα, ένας εκ των υπόπτων που συνελήφθη κοντά στο σημείο του εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με δικαστικές πηγές που μίλησαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

This suspected terrorist was arrested in Paris after stabbing 4 people of the #CharlieHebdo team.

2. The weapon he attacked the western civilisation because of a "Muhammad" (most people have no idea were this guy is).#Paris#Francepic.twitter.com/z0YPs9Ui74