Ομπάμα για Αντετοκούνμπο: Ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι και μαύρος και Έλληνας - ΒΙΝΤΕΟ

Από την πλευρά του, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το ζήτημα και απάντησε διπλωματικά κρατώντας αποστάσεις ωστόσο ο Μπάρακ Ομπάμα απάντησε στον Τραμπ για το ρατσιστικό σχόλιο που έκανε με αφορμή τον Giannis.

«Αν ήσασταν μαύροι ή από τη Λατινική Αμερική και νιώθατε ότι η κοινότητά σας παραμελείτε συχνά από τους πολιτικούς, πέρα από την εκλογική περίοδο. Καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε. Όμως, γιατί πιστεύετε πως η απάντηση είναι να ψηφίσετε κάποιον που έχει μακρά ιστορία στο να υπονομεύει και να αδιαφορεί για τις κοινότητές σας, του οποίου η επιχείρηση μυνήθηκε γιατί δεν νοίκιαζε σε ανθρώπους σαν κι εσάς. Που προφανώς δεν μπορεί να κατανοήσει πως ένας σούπερ σταρ του NBA, μπορεί να είναι μαύρος και Έλληνας. Που υπονοεί ότι κάθε Μεξικανός που περνάει τα σύνορα είναι εγκληματίας και βιαστής. Που διαδίδει γελοίες φαντασιώσεις ότι οι άνθρωποι από την Αϊτή τρώνε τα κατοικίδια άλλων ανθρώπων. Που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κανόνισε ένας από τους υποστηρικτές του να πει αστεία σχετικά με μαύρους ανθρώπους που τρώνε καρπούζια και ότι το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα νησί σκουπιδιών, πάνω στην σκηνή, στο Madison Square Garden. Πιστεύετε ότι αυτός είναι κάποιος που μπορεί να σας φροντίσει;»

Obama on Trump: Who cannot understand how an NBA superstar can be both Greek and Black… Who spreads ridiculous fantasies that Haitians are eating people’s pets. Who just this past week arranged for one of his supporters to tell jokes about Black people eating watermelon and… pic.twitter.com/8hs8buZc5d