Ομπάμα για Τραμπ: «Τρελός, ρατσιστής, σεξιστικό γουρούνι» - Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Αποκαλύψεις για τη σχέση... οργής του Μπαράκ Ομπάμα με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τις σκέψεις του πρώτου Αφρο-αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ για τον διάδοχό του κάνει νέο βιβλίο.

Όταν εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο το 2017 ο Μπαράκ Ομπάμα απέφευγε σε μεγάλο βαθμό να μιλήσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ συμμορφούμενος με τον άγραφο νόμο που απαγορεύει σε πρώην προέδρους να εξαπολύουν βέλη κριτικής δημοσίως κατά εκείνων που τους διαδέχθηκαν.

Αλλά όταν έφθασε η ώρα για την προεκλογική καμπάνια του 2020, ο Ομπάμα εμφανίστηκε σε αρκετές συγκεντρώσεις υπέρ του Τζο Μπάιντεν, όπου εξαπέλυσε φραστικά πυρά κατά του Τραμπ, ενώ εξίσου σκληρά λόγια χρησιμοποίησε και σε κάποιες κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις με δωρητές και συμβούλους, σύμφωνα με το βιβλίο “Battle for the4 Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump” του αρθρογράφου στο The Atlantic, Έντουαρντ Άιζαακ Ντόβερε, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Guardian o Ομπάμα αποκάλεσε τον Τραμπ «τρελό», ρατσιστή», «σεξιστικό γουρούνι», «γ@μ… μένο παράφρονα» και «διεφθαρμένο μ@..κα».

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου ο Ομπάμα αρχικά προτιμούσε να γίνει πρόεδρος ο Τραμπ αντί για τον Τεντ Κρουζ, επειδή δεν έφτανε ούτε κατά διάνοια την ευφυΐα του σκληροπυρηνικού γερουσιαστή του Τέξας. Όμως από το 2017 και μετά, όταν ο νέος πρόεδρος είχε ήδη δώσει δείγματα γραφής, άλλαξε γνώμη. «Είναι τρελός», λέει ο Ντόβερε ότι είπε ο Ομπάμα «σε μεγάλους δωρητές, που προσπαθούσαν να αποσπάσουν μια αντίδρασή σε αντάλλαγμα για τα παχυλά τσεκ που έκοβαν για το ίδρυμά του. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, ο Ομπάμα έλεγε «πιο συχνά: “δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα”. Ενίοτε έλεγε: “Δεν πίστευα ότι θα είχαμε έναν ρατσιστή, ένα σεξιστικό γουρούνι [για πρόεδρο]”. Και ανάλογα με το πόσο οργισμένος ήταν σχολίαζε “ο γ@μ...μένος παράφρονας” κουνώντας το κεφάλι του». Το πιο οργισμένο σχόλιό του έκανε ο Ομπάμα, σύμφωνα με τον Ντόβερε, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Τραμπ μιλούσε από τηλεφώνου με ξένους ηγέτες, περιλαμβανομένου και του Βλαντίμιρ Πούτιν μεσούσης της έρευνας για την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές και τις σχέσεις του Τραμπ με τη Μόσχα, χωρίς να είναι παρόντες σύμβουλοί του. «Αυτός ο διεφθαρμένος μ@...άκας», είπε.

Τα σχόλια αυτά για τον Τραμπ, που αποδίδονται στον Ομπάμα, αναμένεται να πυροδοτήσουν την οργισμένη αντίδραση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ. Άλλωστε ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την απέχθειά του για τον Ομπάμα...