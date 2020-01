Ομπραδόρ: Ο «Ελ Τσάπο» ήταν εξίσου ισχυρός με τον πρόεδρο του Μεξικού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

«Υπήρξε μια περίοδος που ο Γκουσμάν Λοέρα ήταν εξίσου ισχυρός, ή διέθετε εξίσου μεγάλη επιρροή, με τον πρόεδρο της χώρας», είπε ο Λόπες Ομπραδόρ. «Αυτό έκανε πολύ δύσκολο να τιμωρούνται αυτοί που διέπρατταν εγκλήματα. Αυτό ανήκει πλέον στην ιστορία», πρόσθεσε ο βετεράνος της μεξικανικής πολιτικής.

Τον Δεκέμβριο ασκήθηκε δίωξη για δωροληψία σε βάρος του Χενάρο Γκαρσία Λούνα, άλλοτε υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας του Μεξικού, από τις αρχές των ΗΠΑ. Κατηγορείται πως έλαβε εκατομμύρια δολάρια από το καρτέλ Σιναλόα, του οποίου επικεφαλής ήταν επί σειρά ετών ο Γκουσμάν.

We shall see.

