Ονδούρα: Kατηγορίες για διακίνηση εκατοντάδων τόνων ναρκωτικών απήγγειλε στον πρώην αρχηγό της αστυνομίας δικαστήριο της Ν. Υόρκης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο Χουάν Βαγιαδάρες, 60 ετών, φέρεται καταχρώμενος το αξίωμά του να παρείχε προστασία σε φορτία κοκαΐνης που διέρχονταν από την Ονδούρα με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ έναντι δωροδοκιών, καθώς και να ενορχήστρωσε τουλάχιστον έναν φόνο τον Ιούνιο του 2011, αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Στέλεχος της αστυνομίας της Ονδούρας από το 1985 ως το 2016, ο Χουάν Βαγιαδάρες, ή «Ελ Τίγκρε», διετέλεσε αρχηγός της την περίοδο από το 2012 ως το 2013.

Former police chief of Honduras accused of trafficking drugs to US https://t.co/VCjzjxipLv