ΟΠΕK+: Συμφωνία για την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια - Real.gr

Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Η Ρωσία συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της στον ΟΠΕΚ+, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Η αγορά πετρελαίου είναι ισορροπημένη και η συμφωνία υλοποιείται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Νόβακ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από τη διάσκεψη του ΟΠΕΚ+.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters