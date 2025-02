OpenEU: Συμμαχία των ευρωπαϊκών ανοικτών πανεπιστημίων για τη δημιουργία του πρώτου πανευρωπαϊκού ανοικτού πανεπιστημίου

Οι πρυτάνεις των δέκα, συνολικά, πανεπιστημίων, συναντήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη και έθεσαν τα θεμέλια, παρουσιάζοντας το σχέδιο δράσης τους, με απώτερο, φιλόδοξο στόχο το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, θέτοντας να έχει γίνει πραγματικότητα έως το 2028. Πρόκειται για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας στη Βαρκελώνη (Universitat Oberta de Catalunya), στο οποίο ανήκει η πρωτοβουλία, τα ανοικτά πανεπιστήμια της Μαδρίτης (National University of Distance Education), Γερμανίας (FernUniversität in Hagen), Ολλανδία (Open University of the Netherlands), Ισλανδίας (Bifröst University), Πορτογαλίας, Κύπρου, το ΕΑΠ, καθώς επίσης και τα πανεπιστήμια St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo και Daugavpils University της Βουλγαρίας και της Λετονίας, αντίστοιχα.