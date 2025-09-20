Οπλισμένος άνδρας που προσποιούνταν τον αστυνομικό ήταν στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ - Real.gr

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

Την Παρασκευή, η Μυστική Υπηρεσία συνέλαβε έναν άνδρα στο Στάδιο State Farm της Αριζόνα – όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ την Κυριακή – ο οποίος, όπως αναφέρει η Washington Post, βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων έχοντας πάνω του όπλο και μαχαίρι.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στο Fox News Digital, ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι: «ο άνδρας προσεγγίστηκε από την Μυστική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και για το λόγο αυτό το λόγο ήταν οπλισμένος. Ο άνδρας δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση».

Στη κηδεία του Κερκ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100.000 άτομα, περιλαμβανομένων και καλεσμένων όπως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.