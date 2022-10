«Όπλο της Αποκάλυψης»: Συναγερμός για τα υποβρύχια και τρένα του Πούτιν - Τι μεταφέρουν

Σε εικόνες που δημοσίευσε η Telegraph, από τοποθεσία στην κεντρική Ρωσία διακρίνεται ένα τρένο να διασχίζει μια πόλη φορτωμένο με οχήματα και εξοπλισμό, με κατεύθυνση προς την Ουκρανία.

At first glance, there is nothing special about it. But a closer look reveals the KamAZ-43269 "Vystrel" with "Spitsa" combat modules standing on the platforms. They are equipped with a 30-mm 2A42 gun, PKT machine gun and automatic AG-30 grenade launcher. pic.twitter.com/gGMM6Ipfpo

Σύμφωνα με τον αναλυτή θεμάτων άμυνας και διευθυντή της στρατιωτικής συμβουλευτικής εταιρείας Rochan στην Πολωνία, Κόνραντ Μούζικα, το τρένο συνδέεται με τη 12η Κεντρική Διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που διαχειρίζεται δεκάδες αποθήκες πυρηνικών όπλων.

Αν και, σύμφωνα με τον ειδικό, το βίντεο δεν συνιστά απόδειξη «προετοιμασίας» για πλήγματα με πυρηνικά, ο ίδιος εξήγησε ότι έρχεται στο φως μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας για τον «πολύ υψηλό» κίνδυνο να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά όπλα.

Does that mean that this video shows preparations for a nuclear release? Not really. There are other more likely explanations. 1) It could be a form of signalling to the West that Moscow is escalating 2) Russian RVSN forces usually train extensively during autumn 2/3